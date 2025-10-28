|
18-метровые автобусы запустят в Тбилиси на маршруте 306
28.10.2025 22:50
Всего их будет 20, вместо восьми 12-метровых. Должно сократиться время ожидания, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании столичного муниципалитета.
Изменения. Маршрут 306-го продлят до улицы Эмира Бурджанадзе, которая находится в Самгори.
Кроме этого, на пересечении улицы Белиашвили и проспекта Робакидзе появится транспортная развязка, по которой автобусы смогут проехать в сторону станции метро «Дидубе».
Изменения произойдут с 1 ноября.
Контекст. 18-метровые автобусы начали курсировать в Тбилиси с января 2024 года. Они рассчитаны на 162 пассажира, в салоне 43 сидячих места. Автобусы полностью адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья, оснащены системой климат-контроля, аудио- и видеонаблюдением, а также зарядками для мобильных устройств.
