Объем консолидированного бюджета 2025 года увеличился более чем на 9 млрд лари по сравнению с 2021 годом

12.11.2025 17:33





Во время выступления в парламенте Грузии министр финансов Лаша Хуцишвили сосредоточил внимание на достижениях 2021–2025 годов и рассказал о финансировании, предоставленном государством в различных направлениях.



По его словам, средства, направленные на программы социальной поддержки населения и здравоохранения, увеличены более чем на 3,5 миллиарда лари, что составляет 38% от всего увеличенного бюджета. На 2025 год расходы в этом направлении превышают 8,5 миллиарда лари.



В условиях увеличенного финансирования стало возможным повышение пенсий и других социальных выплат. В частности:



• пенсия для пенсионеров до 70 лет выросла на 110 лари, а в высокогорных населённых пунктах — на 132 лари;



• пенсия для лиц 70 лет и старше увеличилась на 175 лари, а в высокогорных населённых пунктах — на 210 лари;



• увеличилось количество бенефициаров более чем на 85 тысяч человек;



• компенсации для бывших военнослужащих и полицейских выросли более чем на 40%, верхний предел компенсации увеличен с 560 до 1035 лари;



• с ростом пенсий увеличились социальные выплаты для лиц с ограниченными возможностями;



• социальная рейтинговая оценка для детей до 16 лет, получающих помощь, увеличена с 100 до 120 тысяч, а ежемесячная помощь на одного ребёнка выросла в четыре раза и составляет теперь 200 лари;



• финансирование программ здравоохранения увеличено более чем на 600 миллионов лари.



По его словам, финансирование в сфере обороны и безопасности выросло до 1,8 миллиарда лари (20% от всего увеличенного бюджета) и в 2024 году достигло 4,2 миллиарда лари. За счёт увеличенного финансирования стало возможным повышение зарплат военнослужащих и полицейских, которое за последние четыре года составило 60%.



Министр финансов отметил, что, кроме военнослужащих и полицейских, с 2021 года на основании законодательных изменений началась индексация зарплат для всех работников государственного сектора. За последние четыре года зарплаты в государственном секторе выросли более чем на 46%.



Лаша Хуцишвили также рассказал о финансировании в сфере образования и науки, включая детские сады, отметив, что оно увеличилось более чем на 2 миллиарда лари (22% от всего увеличенного бюджета), и в 2025 году составит более 4 миллиардов лари. За счёт увеличенного финансирования стало возможным повышение средней зарплаты учителей государственных школ на 700–800 лари, а сотрудников детских садов — на 400–500 лари.



Кроме того, значительно увеличено финансирование инфраструктурных проектов. В 2025 году средства, выделенные на капитальные расходы, превысят 8 миллиардов лари, что на 66% больше по сравнению с 2021 годом (более чем на 3,2 миллиарда лари).





