Грузия играет важную роль в обеспечении сообщения между Центральной Азией и ЕС - узбекский министр

27.11.2025 18:16





По словам министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова, у Грузии и Узбекистана существует большой потенциал для углубления экономических связей и тесного сотрудничества в различных секторах.



Министр особо отметил важность и перспективы сотрудничества двух стран в процессе развития «Среднего коридора».



По оценке Илхома Махкамова, Транскаспийский транспортный коридор и Инвестиционный форум по связанности, а также прошедшая в его рамках встреча министров транспорта стран ЕС, Центральной Азии, Южного Кавказа и Черноморского региона имеют важное значение и для укрепления торгово-экономических связей между странами, в том числе между Грузией и Узбекистаном.



Министр подчеркнул значимость Грузии как морской страны в контексте связанности между Центральной Азией и Евросоюзом. По его словам, крайне важно наличие тесной и эффективной коммуникации Узбекистана с Грузией в создании новых транспортных коридоров, диверсифицированных маршрутов и развитии существующих.



Министр транспорта Узбекистана также отметил перспективы сотрудничества Грузии и Узбекистана в сфере туризма, которая характеризуется растущей динамикой, так же как и авиасообщение между двумя странами. Кроме того, он подчеркнул важность прямых рейсов между Тбилиси и Ташкентом. По оценке Илхома Махкамова, всё это способствует углублению экономических связей между двумя государствами.







