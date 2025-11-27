|
|
|
Грузия играет важную роль в обеспечении сообщения между Центральной Азией и ЕС - узбекский министр
27.11.2025 18:16
По словам министра транспорта Узбекистана Илхома Махкамова, у Грузии и Узбекистана существует большой потенциал для углубления экономических связей и тесного сотрудничества в различных секторах.
Министр особо отметил важность и перспективы сотрудничества двух стран в процессе развития «Среднего коридора».
По оценке Илхома Махкамова, Транскаспийский транспортный коридор и Инвестиционный форум по связанности, а также прошедшая в его рамках встреча министров транспорта стран ЕС, Центральной Азии, Южного Кавказа и Черноморского региона имеют важное значение и для укрепления торгово-экономических связей между странами, в том числе между Грузией и Узбекистаном.
Министр подчеркнул значимость Грузии как морской страны в контексте связанности между Центральной Азией и Евросоюзом. По его словам, крайне важно наличие тесной и эффективной коммуникации Узбекистана с Грузией в создании новых транспортных коридоров, диверсифицированных маршрутов и развитии существующих.
Министр транспорта Узбекистана также отметил перспективы сотрудничества Грузии и Узбекистана в сфере туризма, которая характеризуется растущей динамикой, так же как и авиасообщение между двумя странами. Кроме того, он подчеркнул важность прямых рейсов между Тбилиси и Ташкентом. По оценке Илхома Махкамова, всё это способствует углублению экономических связей между двумя государствами.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна