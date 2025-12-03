«Грузстат»: в ноябре инфляция достигла 4,8%

03.12.2025 14:41





«Грузстат» публикует отчёт об инфляции, в котором отражены изменения цен на 305 товаров и услуг за прошедший месяц. В целом годовая инфляция в ноябре составила 4,8%, на что наибольшее влияние оказал рост цен на продукты питания, в среднем на 10%.



В частности, в ноябре в стране подорожал хлеб, из-за чего этот товар вошёл в топ-10 наиболее подорожавших продуктов. Наиболее подорожавшие товары и услуги:



Слива — 101,8%

Груша — 53,0%

Обручальное кольцо из золота 958 пробы — 47,2%

Лимон — 45,5%

Персик — 35,7%

Картофель — 28,6%

Мороженое — 26,9%

Услуги медучреждений — 25,5%

Пшеничный хлеб — 21,5%

Какао — 21,2%





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





