«Грузстат»: в ноябре инфляция достигла 4,8%
03.12.2025 14:41
«Грузстат» публикует отчёт об инфляции, в котором отражены изменения цен на 305 товаров и услуг за прошедший месяц. В целом годовая инфляция в ноябре составила 4,8%, на что наибольшее влияние оказал рост цен на продукты питания, в среднем на 10%.
В частности, в ноябре в стране подорожал хлеб, из-за чего этот товар вошёл в топ-10 наиболее подорожавших продуктов. Наиболее подорожавшие товары и услуги:
Слива — 101,8%
Груша — 53,0%
Обручальное кольцо из золота 958 пробы — 47,2%
Лимон — 45,5%
Персик — 35,7%
Картофель — 28,6%
Мороженое — 26,9%
Услуги медучреждений — 25,5%
Пшеничный хлеб — 21,5%
Какао — 21,2%
