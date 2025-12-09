В 2026 году в бюджете на жилье для беженцев выделено 240 млн лари

В 2026 году в бюджете на жилье для беженцев выделено 240 млн лари, из которых 180 млн пойдут на три текущих проекта, а 60 млн будут использованы для запуска новых проектов — Об этом заявил заместитель министра финансов коалиции «Грузинская мечта» Гиорги Какауридзе в ответ на вопрос Ильи Инджия, члена Европейских социалистов и заместителя спикера парламента.



Инджия поинтересовался, сколько перемещенных лиц получат квартиры в ближайшие годы и какая сумма выделена на это из бюджета.



«На следующий год мы выделили 240 миллионов лари на три текущих проекта: в Зугдиди, Боржоми и Рустави. В общей сложности это обеспечит жильем около 1800 семей. Рустави и Боржоми, если я правильно помню, будут завершены в мае-июне следующего года, а Зугдиди — немного позже, в начале 2027 года.



Что касается общей цифры, то эта сумма [240 млн лари] не нужна в полном объеме; примерно 60 млн лари в излишке, на которые планируется начать новые проекты со второй половины следующего года», — ответил Гиорги Какауридзе.



Напомним, что ежемесячное пособие для внутренне перемещенных лиц из временно оккупированных территорий составляет в Грузии составляет 45 лари, которое останется неизменным в 2026 году.





