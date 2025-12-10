Причиной дефицита яйц в Грузии стал птичий грипп - СМИ

В последние недели во многих магазинах Грузии наблюдается дефицит куриных яиц. Radio Tavisupleba (грузинская редакция Радио Свобода) выяснило, причина связана с распространением на грузинских птицефабриках низкопатогенного штамма птичьего гриппа H9N2.



Куриным фермам большой вред наносит и то, что H9N2 драматически, иногда до 40%, снижает яйценоскость и ухудшает качество яиц.



H9N2 - наименее опасный и наиболее распространенный штамм птичьего гриппа в мире

H9N2 называют "экономическим вирусом" из-за большого ущерба.



Несколько источников подтверждают, что падение производства на крупных фермах привело к нехватке яиц в сетевых супермаркетах.



Недостающий объём сейчас компенсируется импортом из Турции и Армении.



Рынок яиц в Грузии почти полностью (96%) занимает яйцо местного производства. Грузинские фермеры производят около 670 миллионов яиц в год, а один гражданин съедает в среднем 173 яйца, то есть хотя бы 1 яйцо в два дня.



◾️ Несмотря на масштаб распространения, Национальное агентство продовольствия публично не объявляло о выявлении штамма и официально утверждает, что случаев гриппа не зарегистрировано.

◾️ Представители Ассоциации птицеводов также не признают наличие серьёзной вспышки, объясняя дефицит внешними факторами.



Эксперты FAO подтверждают, что H9N2 уже распространён на большинстве грузинских птицефабрик, и считают, что государственные структуры и отраслевые объединения отреагировали поздно, несмотря на ранние данные о распространении вируса в соседних странах.



В странах ЕС при выявлении подобных штаммов органы продовольственной и санитарной безопасности действуют быстро и открыто — информируют фермеров и население, усиливают контроль за перемещением птицы, рекомендуют термическую обработку продукта и при необходимости вводят карантин.



В Грузии борьба с вирусом осложняется тем, что вакцина для несушек пока недоступна: её регистрация займёт несколько месяцев. Вакцина для бройлеров уже используется.



Специалисты предупреждают, что при сохранении текущей динамики вирус может распространиться по всей стране, а ущерб отрасли уже значителен.





