В Грузии планируется повышение тарифов на электроэнергию

17.12.2025 13:21





На данном этапе нет ожиданий и предпосылок для повышения тарифов на природный газ, возможна очень минимальная корректировка. Повышение коснется тарифов на электроэнергию, – заявил председатель Национальной комиссии Грузии по регулированию энергетики и водоснабжения Давид Нармания в пресс-клуб «Медиацентр Мтавари».



По его словам, тарифы будут установлены на заседании 29 декабря.



«В конце текущего года регулирующая комиссия должна пересчитать потребительские тарифы на электроэнергию. В течение последних 2 лет потребительские тарифы у нас были снижены на 3 тетри. На заседании регулирующей комиссии 29 декабря она установит новые потребительские тарифы в секторе электроэнергии. На данном этапе ведется пересмотр тарифов на электроэнергию и природный газ.



На данном этапе ожиданий и предпосылок для роста тарифов на природный газ не существует, возможна лишь очень минимальная корректировка. Рост затронет тарифы на электроэнергию. Однако сегодня мне сложно назвать конкретную цифру и конкретный процент роста, поскольку регулирующая комиссия работает над вопросом в ежедневном режиме.



Также хочу подчеркнуть те решения, принятые регулирующей комиссией, которые напрямую отразились на потребителях. В первую очередь это неправильно начисленные платежи или просроченные задолженности, по поводу списания которых комиссия реагировала в течение всего года на основании поступивших заявлений. В сумме в такой форме в пользу потребителей списано до 1 миллиона лари. Также важно, что за нарушение установленных комиссией регулирующих правил, а также за нарушение установленных сроков, наша система автоматически начисляла потребителям компенсации, и в сумме за год начисленные потребителям компенсации, которые должны выплатить коммунальные компании, превысили 5,7 млн лари», - заявил Нармания.





