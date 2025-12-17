В России сообщили о поставках 34,6 тыс. машин из Грузии, в грузинской статистике – лишь единицы

Директор российского аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков опубликовал в своём телеграм-канале статистику, согласно которой с начала года из Грузии в Россию было импортировано 34,6 тыс. подержанных легковых автомобилей. По его утверждению, это почти в три с лишним раза (+218 %) больше, чем за 11 месяцев прошлого года.



Целиков в очередной раз подтвердил данные, ранее неоднократно публиковавшиеся в СМИ, о том, что автомобили, оформляемые в Грузии на экспорт в третьи страны (в том числе в Кыргызстан и Казахстан), фактически поступают в Россию в обход западных санкций.



Данные, на которые ссылается Целиков, отсутствуют в открытом доступе, они получены из официальной «Системы электронных паспортов».



По информации агентства «Автостат», в ноябре текущего года из Грузии в Россию было ввезено 4778 подержанных легковых автомобилей (старше трёх лет), что в 3,3 раза (+227%) больше, чем в ноябре прошлого года.



Среди наиболее популярных марок – BMW (926 автомобилей), Toyota (441), Volkswagen (414), Hyundai (373) и KIA (352). Среди моделей лидируют BMW X5 (279), Chevrolet Equinox (175) и BMW X7 (172). В статистике не учтены автомобили без пробега.



В то же время данные Национальной статистической службы Грузии показывают, что в январе–октябре из Грузии в Россию были поставлены лишь восемь автомобилей общей стоимостью 139 300 долларов.



При этом стоимость реэкспорта в Кыргызстан из Грузии, согласно официальным данным, в текущем году превысила 1,1 млрд долларов (35 225 автомобилей), а в Казахстан – 639 млн долларов (37 093 автомобиля).





В 2023 году Грузия запретила реэкспорт автомобилей в Россию и Беларусь, однако не запретила оформление машин на граждан этих стран. В результате россияне и белорусы покупали автомобили в Грузии, указывая в документах Казахстан или Кыргызстан в качестве конечного пункта назначения. Затем машины вывозились через КПП «Ларс», но на практике нередко оказывались на российском рынке, сообщали СМИ.



Весной 2024 года Грузия также ввела запрет на реэкспорт автомобилей для граждан России и Беларуси. Этот шаг рассматривался как демонстрация приверженности западным санкциям. Однако почти сразу автодилеры нашли альтернативные способы продолжения торговли.





