

Грузинские моряки оказались в центре международного скандала

05.01.2025 22:30





Швеция направит военное судно в Финский залив для помощи Финляндии в расследовании повреждений электрического кабеля EstLink 2. Об этом сообщает финский портал Yle со ссылкой на заявление премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.



Как сообщает шведское МинОбороны, для оказания помощи Финляндии будет отправлено судно HMS Belos, предназначенное для подводных спасательных операций.



Финское национальное бюро расследований в конце прошлого года задержало танкер Eagle S, подозреваемый в повреждении электрического кабеля EstLink 2 и четырёх коммуникационных кабелей. Полиция подозревает, что судно бросило якорь в море и намеренно протащило его или якорную цепь по морскому дну, повредив 25 декабря электрический кабель между Финляндией и Эстонией, а также четыре коммуникационных кабеля: три Эстония-Финляндия и один Финляндия-Германия.



Как сообщает финская сторона, судно задержано в качестве доказательства в уголовном деле. На борту проводятся следственные работы, а экипаж допрашивается. Предполагается, что расследование продлится около месяца.



Танкер Eagle S плавает под флагом Островов Кука, его оператор — компания Caravella LLC-FZ из Объединённых Арабских Эмиратов.



Экипаж состоит из граждан Грузии и Индии, капитан судна — Давит Вадачкория.



По данным финской прессы, капитан уклоняется от ответов на вопросы, заявляя лишь, что экипаж чувствует себя хорошо.



Согласно информации в прессе, танкер Eagle S является частью так называемого теневого флота России и используется для транспортировки российской нефти в обход международных санкций.



Также сообщается, что Россия могла использовать танкер для разведывательно-диверсионной деятельности против НАТО.

В качестве одного из доказательств на борту были обнаружены дорогостоящие разведывательные устройства, а среди членов экипажа якобы находился по меньшей мере один человек, предположительно связанный с российской военной разведкой (ГРУ).





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