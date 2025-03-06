

Франция предлагает европейский ядерный зонтик на фоне растущих угроз и неопределенности США

06.03.2025 11:25





Президент Франции Эммануэль Макрон в среду объявил о сейсмическом сдвиге в европейской оборонной стратегии, заявив о готовности Франции расширить свои ядерные силы сдерживания для защиты союзников ЕС во время телеобращения. Этот шаг был предпринят, когда Европа столкнулась с эскалацией российской агрессии, ослаблением обязательств США и настоятельными призывами к континентальной самодостаточности.



Ключевые события



Расширение ядерного сдерживания:



Макрон пообещал начать стратегические переговоры о совместном использовании ядерного арсенала Франции - впервые в истории страны - после того, как ожидающий канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Европу изучить альтернативы «неопределенному будущему» НАТО. До сих пор арсенал Франции, состоящий из 290 боеголовок, поставляемых с помощью истребителей Rafale и атомных подводных лодок, предназначался исключительно для защиты французских интересов.



Лидер ультраправых Марин Ле Пен быстро раскритиковала это предложение, назвав его «опасным размыванием» суверенитета.



Увеличение расходов на оборону:



Макрон поклялся увеличить военное финансирование без повышения налогов, несмотря на то, что дефицит бюджета Франции приближается к 5% ВВП. Это обещание соответствует более широким европейским тенденциям, так как Германия и Великобритания недавно объявили о значительном увеличении расходов на оборону.



«Мы должны больше вооружаться, укреплять нашу оборону и действовать как европейцы», - заявил Макрон, считая, что это необходимо для противодействия запланированным Россией резервным силам численностью 300 000 человек и увеличению численности танков на 3000 единиц к 2030 году.



Дипломатия по Украине:



Франция и Британия намерены завершить разработку мирного плана по Украине «в течение нескольких дней», чтобы представить его США, сообщили дипломаты агентству Reuters. Эти усилия направлены на то, чтобы исправить отношения между США и Украиной, напряженные из-за замораживания президентом Дональдом Трампом военной помощи и его спорной встречи с президентом Владимиром Зеленским.



Тарифная угроза со стороны США:



Макрон раскритиковал предложенные Трампом тарифы на товары ЕС как «непостижимые» и поклялся сплотить европейских союзников против них. «Это вредит всем нам», - сказал он, признав, что Европа должна подготовиться к возможному отступлению США от своей традиционной роли.



Стратегический контекст



НАТО под вопросом: Скептическое отношение Мерца к долговечности НАТО и транзакционный подход Трампа к альянсам вызвали призывы к оборонной автономии ЕС. Ядерный гамбит Макрона сигнализирует об историческом повороте к коллективной безопасности вне рамок США.



Глобальная ядерная динамика: США и Россия обладают 88% мирового ядерного оружия, что превосходит совокупные 515 боеголовок Франции и Великобритании. Расширение потенциала сдерживания Франции может изменить архитектуру безопасности Европы, но рискует спровоцировать Москву.



Бюджетные трудности: Планы Макрона по расходованию средств сталкиваются с препятствиями, поскольку Франция пытается сдержать дефицит. Его обещание избежать повышения налогов подразумевает сокращение расходов в других местах, что является испытанием политической решимости в преддверии выборов.



Анализ: Перекресток Европы



Речь Макрона подчеркивает, что континент переживает переломный момент. В условиях, когда НАТО распалось, Россия перевооружается, а приоритеты США меняются, многолетняя зависимость Европы от американской защиты становится несостоятельной. Ядерное предложение, хотя и является символически смелым, сталкивается с препятствиями:



Политическое сопротивление: Оппозиция Ле Пен подчеркивает внутренние разногласия, в то время как Мерц в Германии еще не прояснил позицию Берлина.



Технические сложности: Интеграция французских сил сдерживания с обороной ЕС требует беспрецедентной координации, включая споры о полномочиях по нацеливанию и распределению расходов.



Дипломатические риски: Россия, вероятно, расценит этот шаг как эскалацию, что осложнит усилия по стабилизации ситуации в Украине.



Что дальше



Оборонный саммит ЕС: Макрон будет настаивать на совместном производстве вооружений и гибкости в расходовании средств на экстренной встрече ЕС на этой неделе.



Мирный план: Франко-британские переговоры с Киевом направлены на предотвращение разъединения США, хотя реакция Трампа остается непредсказуемой.



Ядерный диалог: К июню ожидаются технические переговоры с Германией и другими союзниками, в ходе которых Макрон проверит свое видение «суверенной Европы».



Почему это важно: Предложения Макрона означают самую решительную попытку Европы обрести стратегическую независимость со времен холодной войны. Успех зависит от единства - хрупкого товара на континенте, столкнувшемся с возрождающимся национализмом, экономическим напряжением и ободренной Москвой.





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