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Глава МВД Грузии Гела Геладзе посетит Армению с официальным визитом


23.06.2025   11:24


Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе посетит Республику Армения с официальным визитом.

Об этом сообщает МВД Грузии.

По информации ведомства, в рамках визита министр проведет встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и министром внутренних дел Арпине Саргсян.

Стороны обсудят вопросы углубления сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. В ходе беседы также будет затронута тема важности мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.


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