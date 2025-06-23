Глава МВД Грузии Гела Геладзе посетит Армению с официальным визитом

23.06.2025 11:24





Министр внутренних дел Грузии Гела Геладзе посетит Республику Армения с официальным визитом.



Об этом сообщает МВД Грузии.



По информации ведомства, в рамках визита министр проведет встречу с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и министром внутренних дел Арпине Саргсян.



Стороны обсудят вопросы углубления сотрудничества между правоохранительными органами двух стран. В ходе беседы также будет затронута тема важности мира и стабильности в регионе Южного Кавказа.





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