Зураб Гирчи Джапаридзе приговорен к семи месяцам лишения свободы

23.06.2025 11:20





Суд приговорил одного из лидеров «Коалиции за перемены» Зураба Гирчи Джапаридзе к семи месяцам лишения свободы за невыполнение требования временной следственной комиссии парламента. Ему также запретили занимать государственные должности в течение двух лет.



Приговор недавно огласил судья Джвебе Начкебия.



Зураб Гирчи Джапаридзе не присутствовал на сегодняшнем судебном заседании.



На основании заявления временной следственной комиссии, прокуратура предъявила Джапаридзе обвинение по 349-й статье Уголовного кодекса, которая касается «невыполнения требования временной следственной комиссии парламента Грузии». 16 апреля Зурабу Джапаридзе была избрана мера пресечения в виде залога в размере 20 000 лари, срок уплаты которого истек 18 мая. В связи с неуплатой залога мера пресечения 22 мая была заменена на заключение под стражу под залог.





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