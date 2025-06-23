Отец главы МВД Грузии был фигурантом уголовного дело - СМИ

23.06.2025 11:28





СМИ сообщают, что отца нового министра внутренних дел от «Грузинской мечты» задержали в 2013 году по обвинению в ранении 18-летнего парня.



Отец министра внутренних дел «Грузинской мечты» Гелы (Геки) Геладзе Давит Геладзе был задержан в 2013 году по обвинению в том, что ранил 18-летнего юношу. Прокуратура требовала для него заключения под стражу, однако через три дня после задержания суд освободил его и назначил в качестве меры пресечения залог в размере 15 000 лари. Суд и прокуратура до сих пор не разглашают приговор по делу, которому уже 12 лет.



26 мая 2013 года, когда Давит Геладзе занимал пост начальника управления криминальной полиции №4, в Тбилиси, на улице Кипшидзе, он ранил из огнестрельного оружия 18-летнего Гиги Свани. После того как в СМИ появилась информация о возможной причастности высокопоставленного полицейского к ранению молодого человека, МВД сначала опровергло, что Геладзе является их сотрудником, а затем объявило о его увольнении.



Следствие сначала вело МВД, но после того как стало ясно, что в преступлении может быть замешан сотрудник полиции, дело передали в следственный отдел прокуратуры Тбилиси.



Через 16 дней после инцидента прокуратура арестовала Давита Геладзе и предъявила ему обвинение по ст. 117, ч.1 УК Грузии — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Санкция статьи — от 3 до 5 лет лишения свободы.



Сайт общих судов Грузии, ссылаясь на материалы дела, писал, что 26 мая 2013 года около 22:30 Гиги С. вместе с друзьями находился в машине на улице Чавчавадзе в Тбилиси. Рядом медленно проезжала служебная машина, за рулём которой был высокопоставленный полицейский Давит Геладзе. Его возмутило, что у машины Гиги была открыта дверь, мешающая проезду, и он оскорбил парней. Гиги побежал за машиной Геладзе и потребовал остановиться. Тогда Геладзе вышел, достал пистолет и выстрелил в Гиги — пуля попала в правое плечо, после чего полицейский уехал.



Прокуратура требовала заключения Геладзе под стражу, но суд отклонил ходатайство обвинения и отпустил его под залог.



Суд посчитал, что при задержании обвиняемого были нарушены требования УПК, и учёл, что «обвиняемому вменяется преступление средней тяжести, он ранее не судим и на протяжении многих лет занимал ответственные должности».

Суд указал, что задержание Геладзе прошло с нарушением закона — без решения суда и без крайней необходимости. Он сам пришёл в прокуратуру и признал факты.



По данным телехроники, отец пострадавшего не делал заявлений СМИ, а бабушка Манана Бурчуладзе заявила, что «Геладзе шантажировал семью».



В публичных источниках отсутствует информация о том, какой приговор был вынесен судом.



Где находится дело Давита Геладзе в данный момент? Если приговор уже вынесен — каким он был? На эти вопросы издание Publika направило запрос в суд, но суд отказался отвечать из-за закона о защите персональных данных .



Прокуратура, сославшись на тот же закон, также не ответила на вопросы: был ли заключён процессуальный договор между сторонами и на каких условиях? Обжаловала ли прокуратура или сторона защиты решение суда первой инстанции?



На момент инцидента прокуратурой руководила министр юстиции Тея Цулукиани. Замглавы агентства пробации, подчиняющегося Минюсту, тогда был сын нападавшего и ныне глава МВД — Гела Геладзе.



Publika направила запрос и в пресс-службу МВД, а также задала вопросы министру Гела Геладзе: считает ли он пропорциональной меру пресечения, избранную его отцу? Считает ли он, что решение суда могло быть связано с его тогдашней должностью? МВД отказалось отвечать, сославшись на закон о защите персональных данных, и потребовало представить «легитимную цель».



Publika не удалось связаться с самим Давитом Геладзе.



Через 2 года после инцидента Давит Геладзе стал директором Smart Security, а в 2019 году совладельцем компании Geo Taxi. Владелец Smart Security — Леван Скамкочаишвили, приближённое лицо известного бизнесмена, экс-министра экономики и депутата парламента созыва 2004–2008Иване Чхартишвили. По информации Publika, Давит Геладзе, вероятно, является охранником Вано Чхартлишвили.





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