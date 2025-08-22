|
В связи с убийством в Гурии задержан мужчина в возрасте до 70 лет
22.08.2025 18:01
Мужчина, который, по информации МВД, на почве взаимной размолвки выстрелил из охотничьего ружья в голову своей жене, задержан полицией.
По данным МВД, это преступление карается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочно.
«В результате проведенных по горячему следу оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками департамента полиции Гурии по обвинению в умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах задержан З.Р., 1956 года рождения.
Следствие установило, что 22 августа сего года в своем доме в Озургетском муниципалитете, на почве взаимной размолвки, обвиняемый выстрелом из охотничьего ружья нанес ранение в область головы своей жене Н.Г., 1969 года рождения. В результате Н.Г. скончалась на месте происшествия.
Правоохранители задержали обвиняемого З.Р. по горячему следу.
В качестве вещественного доказательства полицией изъято орудие преступления. Следствие ведется по статье 11 прима 109 УК», — говорится в информации.
