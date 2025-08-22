В связи с убийством в Гурии задержан мужчина в возрасте до 70 лет

Мужчина, который, по информации МВД, на почве взаимной размолвки выстрелил из охотничьего ружья в голову своей жене, задержан полицией.



По данным МВД, это преступление карается лишением свободы на срок от 16 до 20 лет или бессрочно.



«В результате проведенных по горячему следу оперативных мероприятий и следственных действий сотрудниками департамента полиции Гурии по обвинению в умышленном убийстве члена семьи при отягчающих обстоятельствах задержан З.Р., 1956 года рождения.



Следствие установило, что 22 августа сего года в своем доме в Озургетском муниципалитете, на почве взаимной размолвки, обвиняемый выстрелом из охотничьего ружья нанес ранение в область головы своей жене Н.Г., 1969 года рождения. В результате Н.Г. скончалась на месте происшествия.



Правоохранители задержали обвиняемого З.Р. по горячему следу.



В качестве вещественного доказательства полицией изъято орудие преступления. Следствие ведется по статье 11 прима 109 УК», — говорится в информации.





