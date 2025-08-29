В июле 2025 года возбуждено уголовное дело в отношении 2456 лиц

29.08.2025 14:20





По данным Национальной службы статистики, в июле 2025 года было возбуждено уголовное дело в отношении 2456 лиц. Из них 143 лица совершили преступления до истечения испытательного срока, что составляет 5,8% от общего числа возбужденных уголовных дел.



По данным Службы статистики Грузии, наибольший уровень возбуждения уголовных дел в июле этого года – 816 случаев – был зафиксирован в Тбилиси, 343 – в Аджарии и 11 случаев – в оккупированном регионе Абхазия.



Уровень возбуждения уголовных дел в июле 2025 года по отдельным статьям Уголовного кодекса распределился следующим образом: кража – 299 случаев; угрозы – 249 случаев; домашнее насилие – 232 случая; насилие – 270 случаев; изнасилование – 10 случаев; Развратные действия – 8 случаев; Мошенничество – 130 случаев; Незаконное приобретение или хранение наркотических средств, их аналогов, прекурсоров или новых психоактивных веществ – 592 случая; Незаконный посев, выращивание или культивирование растений, содержащих наркотические средства – 167 случаев; Изготовление поддельных документов – 110 случаев.



Кроме того, по данным Геостата, в июле текущего года было выявлено четыре случая умышленного убийства при отягчающих обстоятельствах и девять случаев покушения на убийство.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





