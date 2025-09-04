Грузинские таможенники пресекли контрабанду золотых монет на $53 тыс.

Попытку контрабанды золотых монет стоимостью 143 тыс. лари (более $53 тыс.) пресекли в Тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщает служба доходов Минфина Грузии.



По данным ведомства, иностранный гражданин пытался вывезти из страны 49 недекларированных золотых монет весом около 478 гр, а также драгоценные камни. Контрабанду нашли при проверке его ручной клади.



Незадекларированные предметы изъяли. Дело передали соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования.





