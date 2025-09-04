Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Грузинские таможенники пресекли контрабанду золотых монет на $53 тыс.


04.09.2025   12:21


Попытку контрабанды золотых монет стоимостью 143 тыс. лари (более $53 тыс.) пресекли в Тбилисском международном аэропорту. Об этом сообщает служба доходов Минфина Грузии.

По данным ведомства, иностранный гражданин пытался вывезти из страны 49 недекларированных золотых монет весом около 478 гр, а также драгоценные камни. Контрабанду нашли при проверке его ручной клади.

Незадекларированные предметы изъяли. Дело передали соответствующим ведомствам для дальнейшего реагирования.


