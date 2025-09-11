Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
США выделят Украине 400 миллионов долларов в 2026 году по закону о расходах на оборону


11.09.2025   10:58


Конгресс США одобрил законопроект о расходах на оборону на 2026 год, предусматривающий выделение Украине 400 миллионов долларов, сообщает The New York Times.

Палата представителей США одобрила законопроект о расходах на оборону в размере 892,6 млрд долларов, который, наряду с повышением зарплат военнослужащих, предусматривает ряд ограничений, в частности в отношении трансгендерных лиц.

Палата представителей приняла законопроект 231 голосом против 196.

Примечательно, что конгрессмены не поддержали поправку члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия) о прекращении финансирования для Украины.

Против поправки Грин проголосовали 372 конгрессмена, а за- 60


