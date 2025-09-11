|
США выделят Украине 400 миллионов долларов в 2026 году по закону о расходах на оборону
11.09.2025 10:58
Конгресс США одобрил законопроект о расходах на оборону на 2026 год, предусматривающий выделение Украине 400 миллионов долларов, сообщает The New York Times.
Палата представителей США одобрила законопроект о расходах на оборону в размере 892,6 млрд долларов, который, наряду с повышением зарплат военнослужащих, предусматривает ряд ограничений, в частности в отношении трансгендерных лиц.
Палата представителей приняла законопроект 231 голосом против 196.
Примечательно, что конгрессмены не поддержали поправку члена Палаты представителей Марджори Тейлор Грин (Республиканская партия) о прекращении финансирования для Украины.
Против поправки Грин проголосовали 372 конгрессмена, а за- 60
