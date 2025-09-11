|
|
|
В Совместном центре подготовки и оценки НАТО–Грузия стартовал курс по планированию учений
11.09.2025 17:14
В Крцаниси, в Совместном центре подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC) Командования подготовки и военного образования, открылся курс НАТО по планированию учений — NATO Exercise Planning Course 2025.
Международный курс открыли заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Ираклий Чичинадзе, и командир JTEC, полковник Давид Гагуа. В своих выступлениях они подчеркнули значение курса и пожелали успехов его участникам.
В недельном курсе принимают участие представители стран — членов и партнёров НАТО. Из 34 слушателей — 16 грузин и 18 иностранных студентов. Они ознакомятся с процессом планирования учений по доктрине НАТО. По завершении обучения им будут вручены сертификаты НАТО.
В пилотном режиме обучение в JTEC прошло в октябре прошлого года. В этом году курс по планированию учений проводится в JTEC уже в статусе, аналогичном другим образовательным учреждениям, аккредитованным НАТО. Совместный центр подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC) является одной из инициатив по развитию оборонных возможностей в рамках Существенного пакета НАТО–Грузия (SNGP).
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна