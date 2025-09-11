В Совместном центре подготовки и оценки НАТО–Грузия стартовал курс по планированию учений

В Крцаниси, в Совместном центре подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC) Командования подготовки и военного образования, открылся курс НАТО по планированию учений — NATO Exercise Planning Course 2025.



Международный курс открыли заместитель командующего Силами обороны, генерал-майор Ираклий Чичинадзе, и командир JTEC, полковник Давид Гагуа. В своих выступлениях они подчеркнули значение курса и пожелали успехов его участникам.



В недельном курсе принимают участие представители стран — членов и партнёров НАТО. Из 34 слушателей — 16 грузин и 18 иностранных студентов. Они ознакомятся с процессом планирования учений по доктрине НАТО. По завершении обучения им будут вручены сертификаты НАТО.



В пилотном режиме обучение в JTEC прошло в октябре прошлого года. В этом году курс по планированию учений проводится в JTEC уже в статусе, аналогичном другим образовательным учреждениям, аккредитованным НАТО. Совместный центр подготовки и оценки НАТО–Грузия (JTEC) является одной из инициатив по развитию оборонных возможностей в рамках Существенного пакета НАТО–Грузия (SNGP).





