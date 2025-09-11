Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
СГБ задержала бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе


11.09.2025   17:15


Служба государственной безопасности задержала Джуаншера Бурчуладзе.

Об этом было объявлено на брифинге в ведомстве.

«Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе задержан на основании постановления суда по факту злоупотребления должностными полномочиями и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сопряженного с получением дохода в особо крупном размере», — сообщили в СГБ Грузии на брифинге.


