СГБ задержала бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе

11.09.2025 17:15





Служба государственной безопасности задержала Джуаншера Бурчуладзе.



Об этом было объявлено на брифинге в ведомстве.



«Бывший министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе задержан на основании постановления суда по факту злоупотребления должностными полномочиями и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, сопряженного с получением дохода в особо крупном размере», — сообщили в СГБ Грузии на брифинге.





