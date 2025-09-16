Один человек задержан по обвинению в отмывании денех на 624 млн долларов США и 35 млн евро

16.09.2025 21:48





Прокуратура в рамках совместной операции со Службой государственной безопасности выявила факт легализации преступных доходов в размере 624 млн долларов США и 35 млн евро, осуществленной в 2022–2024 годах в беспрецедентном размере. Один человек задержан по обвинению в отмывании денег, сообщила прокуратура на брифинге, не назвав ни имени, ни инициалов задержанного.



Проведенным прокуратурой расследованием установлено, что обвиняемый под видом деятельности принадлежащего ему обменного пункта валюты, имеющего лицензию Национального банка, умышленно игнорировал требования Закона Грузии «О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма», организовал незаконную сеть по сбору денежных средств необоснованного происхождения, изменению их происхождения путем конвертации и вводу в законный оборот.



По предварительному сговору с задержанным члены преступной группы систематически обеспечивали ввоз из приграничных стран иностранной валюты недокументированного происхождения в крупных размерах, минуя таможенные процедуры, используя специальные тайники в транспортных средствах и доставляя ее к месту сбора – пункту обмена валюты.



Обвиняемый, с целью придания законности, в разное время доставлял в банковские учреждения собранную вышеуказанным способом иностранную валюту недокументированного происхождения под видом законного дохода, полученного в рамках валютной деятельности, для подтверждения чего предоставлял коммерческим банкам ложные данные о ее происхождении. Полученные в результате конвертации денежные средства Денежные средства из банков были направлены в законный хозяйственный оборот путем передачи другим лицам и последующей реализации, а также путем приобретения недвижимого и движимого имущества.



Указанными действиями обвиняемый и другие члены преступной группы в 2022–2024 годах легализовали около 624 миллионов долларов США и 35 миллионов евро незаконного дохода. В рамках следственных действий, проведенных по делу, изъята крупная сумма денежных средств. Для обеспечения конфискации преступных доходов и иного имущества в пользу государства прокуратура проведет соответствующие процессуальные действия.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Предъявленное обвинение предусматривает до 12 лет лишения свободы в качестве вида и меры наказания.



«Напоминаем, что ранее по аналогичным фактам в рамках расследования, проведенного прокуратурой, 7 человек были осуждены, и судом было конфисковано имущество на сумму около 13 миллионов лари», — говорится в заявлении. Об этом сообщила прокуратура.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





