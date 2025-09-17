Задержан бывший боксер, бизнесмен Георгий Канделаки

Бывший боксер, бизнесмен Георгий Канделаки и член горсовета Гори Боря Гогичаишвили задержаны. Они — среди 7 человек, которые задержаны Следственной службой Минфина Грузии за незаконное производство алкоголя и сигарет беспошлинной торговли.



Ведомство не раскрывает информацию об остальных задержанных лицах и утверждает, что это личная информация.



Ранее сотрудники Следственной службы Министерства финансов Грузии изъяли беспрецедентное количество вещдоков — 75 137 бутылок алкогольных напитков и 318 000 пачек беспошлинных сигарет.



Следствие установило, что в регионе Шида Картли нелегально работал завод по производству алкогольных напитков, где осуществлялся незаконный розлив и продажа различных видов алкогольных напитков грузинских и зарубежных марок.



«На одном из складов, расположенных поблизости от завода, также было изъято 318 000 ящиков беспошлинных сигарет KARELIA. Также было изъято техническое оборудование, предназначенное для упаковки и производства сигарет.



Ориентировочная стоимость изъятых из беспошлинной торговли алкогольных напитков и сигарет может достигать десятков миллионов, что в конечном итоге будет определено в ходе соответствующего рассмотрения дела.



Расследование ведется по статье 196 (3) и статье 200 (4) Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 7 до 10 лет в качестве меры наказания», — говорится в сообщении министерства.





