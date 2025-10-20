Гражданин Украины задержан в Батуми за наркопреступление

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Главного управления патрульной полиции Аджарии Департамента полиции МВД и Следственной службы Аджарии Главного следственного управления того же ведомства задержали в Батуми гражданина Украины Д.И., 2006 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, а также в содействии их незаконному сбыту.



Согласно данным преступлениям, Д.И. был остановлен патрульными инспекторами в Батуми для проверки во время передвижения пешком. В результате личного досмотра обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств 15 упаковок наркотического средства «тетрагидроканнабинол», упакованного для сбыта.



Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса.





