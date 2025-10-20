Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Гражданин Украины задержан в Батуми за наркопреступление


20.10.2025   13:46


В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудники Главного управления патрульной полиции Аджарии Департамента полиции МВД и Следственной службы Аджарии Главного следственного управления того же ведомства задержали в Батуми гражданина Украины Д.И., 2006 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в крупном размере, а также в содействии их незаконному сбыту.

Согласно данным преступлениям, Д.И. был остановлен патрульными инспекторами в Батуми для проверки во время передвижения пешком. В результате личного досмотра обвиняемого сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств 15 упаковок наркотического средства «тетрагидроканнабинол», упакованного для сбыта.

Расследование ведется по статьям 260 и 260-4 Уголовного кодекса.


