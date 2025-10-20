|
Министры внутренних дел Грузии и национальной безопасности Израиля подписали меморандум о сотрудничестве
20.10.2025 14:47
В рамках официального визита в Израиль министр внутренних дел Грузии Гека Геладзе и министр национальной безопасности государства Израиль Итамар Бен-Гвир подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает МВД Грузии.
Согласно информации ведомства, меморандум будет способствовать расширению полицейского сотрудничества между министерствами внутренних дел Грузии и национальной безопасности Израиля в различных направлениях. В частности, планируется обмен рабочим опытом между миграционными департаментами обеих стран и полицейскими академиями, а также дальнейшее углубление сотрудничества.
В ходе двусторонней встречи министры обсудили актуальные вопросы сотрудничества между правоохранительными органами. Особое внимание было уделено текущим и будущим мероприятиям по обмену опытом и лучшими практиками.
В завершение встречи Гека Геладзе подчеркнул особую роль полицейских атташе в укреплении двустороннего сотрудничества. Министр поблагодарил израильского коллегу за плодотворную рабочую встречу и гостеприимство.
