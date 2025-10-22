Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Жителя Грузии задержали по обвинению в распространении детской порнографии


22.10.2025   16:31


Полиция задержала 33-летнего в прошлом судимого жителя Грузии по обвинению в хранении и распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.

Следствие установило, что обвиняемый для личного пользования хранил и распространял порнографические материалы, содержащие изображения заведомо для него несовершеннолетних.

Задержание произошло на основании судебного постановления. При обыске дома мужчины в качестве вещдоков изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и карту памяти.

Расследование продолжается по частям 3 и 4 статьи 255 УК Грузии. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 15 лет.


