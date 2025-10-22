|
Жителя Грузии задержали по обвинению в распространении детской порнографии
22.10.2025 16:31
Полиция задержала 33-летнего в прошлом судимого жителя Грузии по обвинению в хранении и распространении порнографии с участием несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба МВД страны.
Следствие установило, что обвиняемый для личного пользования хранил и распространял порнографические материалы, содержащие изображения заведомо для него несовершеннолетних.
Задержание произошло на основании судебного постановления. При обыске дома мужчины в качестве вещдоков изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и карту памяти.
Расследование продолжается по частям 3 и 4 статьи 255 УК Грузии. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от 9 до 15 лет.
