Пентагон разрешил передать ракеты Tomahawk Украине - CNN

31.10.2025 22:34





Пентагон разрешил передачу ракет Tomahawk Украине, окончательное решение за Трампом, сообщает CNN со ссылкой на три американских и европейских источника.



По их данным, департамент войны США (ранее департамент обороны) разрешил поставку ракет Tomahawk Украине, оценив, что это не отразится негативно на американских запасах. Окончательное решение остаётся за президентом США Дональдом Трампом.



Напомним, ранее Трамп на встрече с Зеленским заявлял, что не хотел бы передавать ракеты Украине, поскольку «мы не хотим отдавать то, что нам нужно для защиты нашей страны». Для справки, дальность американских ракет Tomahawk составляет около 1600 километров.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





