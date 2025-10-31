Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пентагон разрешил передать ракеты Tomahawk Украине - CNN


31.10.2025   22:34


Пентагон разрешил передачу ракет Tomahawk Украине, окончательное решение за Трампом, сообщает CNN со ссылкой на три американских и европейских источника.

По их данным, департамент войны США (ранее департамент обороны) разрешил поставку ракет Tomahawk Украине, оценив, что это не отразится негативно на американских запасах. Окончательное решение остаётся за президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, ранее Трамп на встрече с Зеленским заявлял, что не хотел бы передавать ракеты Украине, поскольку «мы не хотим отдавать то, что нам нужно для защиты нашей страны». Для справки, дальность американских ракет Tomahawk составляет около 1600 километров.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна