Убитый в ходе спецоперации Мирза Алиев - бывший депутат от горсовета Лагодехи от «Грузинской мечты»

СМИ продолжают обсуждать детали спецоперации МВД Грузии против "воровского мира". Выяснилось, что ликвидированный спецназом 52-летний Мирза Алиев - бывший депутат городского совета Лагодехского муниципалитета от правящей партии.



Заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе сообщил, что Алиев оказал вооруженное сопротивление при попытке ареста.



Рейды проходили не только в родном селе Алиева – Кирбали, но и в нескольких других регионах страны. В результате операции задержали 34 человек, еще семерым предъявили обвинения. По данным МВД, эти лица участвовали в «воровских разборках» и разрешали финансовые споры с участием криминальных авторитетов.



* Мирза Алиев впервые стал депутатом сакребуло Лагодехи в 2010 году от «Единого национального движения». После смены власти в 2012-м перешел в «Грузинскую мечту» и в 2014 году вновь занял депутатское кресло.



По информации Formula, он владел бизнесом по продаже стройматериалов. Источники телеканала утверждают, что в последнее время Алиев конфликтовал с представителями правящей партии.



Семья погибшего категорически отвергает его связь с криминальным миром. Родственники рассказывают разные версии произошедшего: одни утверждают, что Алиев действительно выстрелил первым, перепутав сотрудников спецназа с грабителями, другие настаивают, что стрельбу начали полицейские.



«Почему они ворвались и зачем хотели его арестовать, никто ничего не знает. Нам не говорят», – сказал журналистам отец Алиева.



В ведомстве не уточняют, в чем именно подозревали Алиева, однако отмечают, что фигуранты связаны с криминальным авторитетом Эльмуразом Мамедовым. СМИ ранее упоминали его в расследованиях о рэкете и поджогах машин бизнесменов. Журналисты предполагали, что Мамедов мог пользоваться покровительством влиятельных лиц, помогая им в мобилизации голосов на выборах.



Раненый во время задержания сотрудник МВД находится в Первой университетской клинике Тбилиси. Министр внутренних дел Гела Геладзе лично навестил его в больнице в среду. По словам директора клиники Левана Ратиани, состояние пострадавшего стабильное – его спас бронежилет.



