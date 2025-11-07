На западе Грузии полициях изъяла наркотики в особо крупном размере

В результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками оперативно-розыскного, следственного и Зугдидского районных отделов полиции Самегрело-Земо Сванети МВД задержан Г.Ш., 1975 года рождения, по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере.



Наказание за данное преступление составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.



В ходе обыска личного, жилого дома и автомобиля задержанного по обвинению в совершении наркопреступлений, а также в указанных им местах сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств наркотическое средство «Метадон» в особо крупном размере, расфасованное для сбыта – 20 упаковок.



В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве вещественных доказательств были изъяты электронные весы и денежные средства, предположительно полученные от сбыта наркотиков.



Расследование ведется по статье 260, части 3 и пункту «а» части 6 статьи 260 Уголовного кодекса.





