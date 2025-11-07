|
|
|
На западе Грузии полициях изъяла наркотики в особо крупном размере
07.11.2025 11:34
В результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками оперативно-розыскного, следственного и Зугдидского районных отделов полиции Самегрело-Земо Сванети МВД задержан Г.Ш., 1975 года рождения, по обвинению в содействии незаконному приобретению, хранению и сбыту наркотических средств в особо крупном размере.
Наказание за данное преступление составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.
В ходе обыска личного, жилого дома и автомобиля задержанного по обвинению в совершении наркопреступлений, а также в указанных им местах сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств наркотическое средство «Метадон» в особо крупном размере, расфасованное для сбыта – 20 упаковок.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в качестве вещественных доказательств были изъяты электронные весы и денежные средства, предположительно полученные от сбыта наркотиков.
Расследование ведется по статье 260, части 3 и пункту «а» части 6 статьи 260 Уголовного кодекса.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна