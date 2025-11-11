|
|
|
В Батуми задержан мужчина, ранивший соседа ножом
11.11.2025 15:02
Полиция Батуми задержала 40-летнего мужчину, ранее судимого А.Б., обвиняемого в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.
Согласно информации Министерства внутренних дел, инцидент произошёл на почве ссоры между соседями. В ходе конфликта обвиняемый нанёс 47-летнему мужчине, идентифицированному как И.М., несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавший был госпитализирован и получил необходимую медицинскую помощь. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам, при нём было изъято орудие преступления — нож.
Следствие ведётся по статье 120 Уголовного кодекса Грузии (умышленное лёгкое причинение вреда здоровью), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.
|
|
|
