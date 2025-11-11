В Батуми задержан мужчина, ранивший соседа ножом

Полиция Батуми задержала 40-летнего мужчину, ранее судимого А.Б., обвиняемого в умышленном причинении лёгкого вреда здоровью.



Согласно информации Министерства внутренних дел, инцидент произошёл на почве ссоры между соседями. В ходе конфликта обвиняемый нанёс 47-летнему мужчине, идентифицированному как И.М., несколько ножевых ранений, после чего скрылся с места происшествия.



Пострадавший был госпитализирован и получил необходимую медицинскую помощь. Полиция задержала подозреваемого по горячим следам, при нём было изъято орудие преступления — нож.



Следствие ведётся по статье 120 Уголовного кодекса Грузии (умышленное лёгкое причинение вреда здоровью), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до трёх лет.





