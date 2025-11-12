|
|
|
Арестован бывший зампред Сакребуло Хашурского муниципалитета за хищение труб на 5 млн лари
12.11.2025 00:11
Бывший заместитель председателя Сакребуло Хашурского муниципалитета Леван Гамрекели и двое связанных с ним лиц – Паата Нозадзе и Роман Метивишвили – были арестованы по обвинению в хищении в особо крупном размере, совершенном организованной группой.
По данным прокуратуры, следствие установило, что Леван Гамрекели, занимая должность заместителя председателя совета Хашурского муниципалитета, совместно с Паатой Нозадзе и Романом Метивишвили создал организованную группу.
По данным прокуратуры, в 2020–2023 годах члены организованной группы тайно завладели государственными трубопроводами стоимостью 5 000 000 лари, расположенными на территории региона Шида Картли, в результате чего государству был причинен крупный материальный ущерб.
По данным ведомства, задержанным предъявлено обвинение по статье 177, части 4, пунктам «а» и «б» Уголовного кодекса Грузии (кража в крупном размере, совершенная организованной группой), которая в качестве вида и меры наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
|
|
|
