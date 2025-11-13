|
|
|
Тело последнего погибшего при крушении турецкого С-130 обнаружили в Грузии
13.11.2025 13:09
Тело последнего из 20 погибших в результате крушения в Грузии самолета С-130 ВВС Турции обнаружено в результате поисково-спасательных. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.
В МВД Грузии также подтвердили информацию об обнаружении 20-го погибшего.
В ближайшее время тела будут доставлены в Турцию.
Одновременно Минобороны Турции заявило, что на данный момент преждевременно говорить о причинах катастрофы, расследование продолжается. До его окончания Турция приостановила полеты всех своих военно-транспортных самолетов.
Транспортный самолет С-130 ВВС Турции упал в грузинском муниципалитете Сигнаги 11 ноября спустя 27 минут после вылета из аэропорта азербайджанского города Гянджа. Он исчез с радаров в 5 км от границы с Азербайджаном; экипаж не подавал сигнала бедствия.
Черный ящик обнаружили накануне и уже доставили в Анкару для расшифровки.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна