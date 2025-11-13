Тело последнего погибшего при крушении турецкого С-130 обнаружили в Грузии

Тело последнего из 20 погибших в результате крушения в Грузии самолета С-130 ВВС Турции обнаружено в результате поисково-спасательных. Об этом сообщает CNN Turk со ссылкой на Минобороны Турции.



В МВД Грузии также подтвердили информацию об обнаружении 20-го погибшего.



В ближайшее время тела будут доставлены в Турцию.



Одновременно Минобороны Турции заявило, что на данный момент преждевременно говорить о причинах катастрофы, расследование продолжается. До его окончания Турция приостановила полеты всех своих военно-транспортных самолетов.



Транспортный самолет С-130 ВВС Турции упал в грузинском муниципалитете Сигнаги 11 ноября спустя 27 минут после вылета из аэропорта азербайджанского города Гянджа. Он исчез с радаров в 5 км от границы с Азербайджаном; экипаж не подавал сигнала бедствия.



