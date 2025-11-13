Турецкие СМИ: На борту разбившегося в Грузии военного самолета не было боеприпасов

На борту разбившегося в Грузии военного самолёта не было боеприпасов, - сообщают турецкие СМИ со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.



«Наш самолёт перевозил персонал и техническое оборудование. На борту боеприпасов не было», - заявило Минобороны Турции.



По данным ведомства, полеты военно-транспортных самолетов C-130 приостановлены до завершения расследования причин авиакатастрофы.



«В целях предосторожности с 12 ноября полёты самолётов C-130 приостановлены. Полёты возобновятся после проведения детальных технических проверок», - говорится в заявлении Министерства обороны Турции.



В ведомстве также отметили, что пока рано говорить о причинах крушения.



«В данный момент преждевременно комментировать причины инцидента. Причины инцидента будут установлены следствием», - говорится в заявлении.





