Турецкие СМИ: На борту разбившегося в Грузии военного самолета не было боеприпасов


13.11.2025   15:07


На борту разбившегося в Грузии военного самолёта не было боеприпасов, - сообщают турецкие СМИ со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

«Наш самолёт перевозил персонал и техническое оборудование. На борту боеприпасов не было», - заявило Минобороны Турции.

По данным ведомства, полеты военно-транспортных самолетов C-130 приостановлены до завершения расследования причин авиакатастрофы.

«В целях предосторожности с 12 ноября полёты самолётов C-130 приостановлены. Полёты возобновятся после проведения детальных технических проверок», - говорится в заявлении Министерства обороны Турции.

В ведомстве также отметили, что пока рано говорить о причинах крушения.

«В данный момент преждевременно комментировать причины инцидента. Причины инцидента будут установлены следствием», - говорится в заявлении.


