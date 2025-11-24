Три человека задержаны в Кутаисском аэропорту за ввоз наркотических и психотропных средств

24.11.2025 10:17





Сотрудники Главного управления криминальной полиции Министерства внутренних дел и Таможенного департамента Службы доходов Министерства финансов задержали Н.Ч., 1983 года рождения, и иностранных граждан Д.Х., 1983 года рождения, и А.С., 1985 года рождения, по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ввозе на территорию Грузии наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере.



В Кутаисском международном аэропорту при досмотре ручной клади обвиняемых сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественных доказательств таблетки, содержащие наркотические средства и психотропные вещества в особо крупном размере.



Наказание по этим преступлениям составляет до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.



Расследование ведется по статьям 260, 261, 262 и 263 Уголовного кодекса Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





