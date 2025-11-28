Европа выделила более миллиарда евро на сдерживание России из космоса

28.11.2025 16:53





Милитаризация космоса Россией и доминирование США в спутниковой разведке заставляют ЕС прикладывать усилия для укрепления своих позиций в этой важной сфере. Европейское космическое агентство (ЕКА) впервые решило выделить средства на военную программу.



ЕКА называет своей целью «исключительно» мирное развитие космоса. Но по итогам согласования трехлетнего бюджета, получившего рекордные 22,1 млрд евро, агентство объявило об «историческом изменении» – выделении сил и средств «для разработки космических технологий и систем... в целях безопасности и обороны». Предложенный ЕКА проект по наблюдению за Землей «Европейская стойкость из космоса» получил почти все запрошенное финансирование – 1,2 млрд евро из 1,35 млрд евро, отмечает Financial Times. В феврале ЕКА попросит у министерств обороны стран ЕС дополнительные 250 млн евро.



«Европейская стойкость из космоса» будет проектом двойного назначения, имеющего как гражданское, так и военное применение. Его цель — создать «систему систем» военного уровня, объединяющую национальные космические ресурсы для обеспечения безопасного наблюдения, связи и навигации, а также наблюдения за Землей с целью изучения климата.



Это первая военная разработка, реализуемая ЕКА в тесном сотрудничестве с Европейской комиссией. С учетом собранной суммы, которую выделили 23 страны ЕС – участницы агентства, «мандат абсолютно ясен», заявил гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер.



По его словам, главную роль в продвижении идеи более активного участия ЕКА в обороне сыграла Польша. Варшава и ЕКА сейчас обсуждают создание в Польше его нового центра, который будет заниматься вопросами безопасности, пишет Politico.



Приход агентства в сферу обороны произошел на фоне растущей обеспокоенности все более активными действиями Китая и России в космосе. А война, которую путинская армия ведет в Украине, подчеркнула критическую важность для национальной безопасности коммуникационных, навигационных и наблюдательных возможностей, предоставляемых из космоса. Европейские военные также в последнее время не раз предупреждали, что российские спутники стали вести себя опасно: они подходят очень близко к европейским – вероятно, для слежки, перехвата информации или отработки блокирования ее передачи. В начале войны России несколько раз удалось осуществить хакерские атаки против европейских спутников и передать свой сигнал.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





