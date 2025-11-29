МВД Грузии утверждает, что оппозиционер Алеко Элисашвили пытался поджечь здание канцелярии Тбилисского горсуда

29.11.2025 14:54





МВД Грузии распространяет заявление в связи с арестом оппозиционного политика Алеко Элисашвили.



По сводкам ведомства, сегодня, на рассвете, Элисашвили совершил попытку поджога здания канцелярии Тбилисского городского суда.



«Задержан один из лидеров коалиции «Сильная Грузия - Лело» Алеко Элисашвили, который сегодня, на рассвете, совершил попытку поджога здания канцелярии Тбилисского городского суда.



Следствием установлено, что на рассвете 29 ноября Алеко Алесишвили, прикрывая лицо маской, молотком разбил стекло фасада здания канцелярии Тбилисского городского суда, проник в помещение, облил периметр бензином, в том числе канцелярские вещи, технику, документацию, и пытался поджечь здание. За этим его застали судебные приставы, которым он оказал сопротивление, применив находящееся при себе огнестрельное оружие, при этом нанес им физическое оскорбление. Несмотря на оказанное сопротивление, Александр Элисашвили был задержан на месте.



Один из приставов при физическом противостоянии получил телесные повреждения, он доставлен в клинику. Во время противостояния телесные повреждения получил и Александр Элисашвили.



Орудия преступления изъяты в качестве вещественных доказательств.



На данном этапе следствие ведется по статье 19-187-й УК Грузии», - говорится в заявлении МВД Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





