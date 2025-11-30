|
|
|
СГБ опровергает наличие в Грузии российской сети пецтерминалов засекреченной связи
30.11.2025 13:07
Начиная со вчерашнего дня различные медиаплатформы (а также отдельные активисты) преднамеренно распространяют неверную информацию о том, что, согласно материалам украинской разведки, на территории Грузии находятся сети спецтерминалов засекреченной связи Вооруженных сил РФ, — говорится в заявлении СГБ Грузии.
Как сообщает ведомство, ни один из представителей этих медиаплатформ до сих пор обращался к СГБ.
«Несмотря на это, ни один из представителей вышеупомянутых медиаплатформ до сих пор не обратился в Службу безопасности. В свою очередь, мы не получали никакой подобной информации и от Службы внешней разведки Украины. Последняя в своем заявлении указала на существование подобных сетей вблизи Украины, на линии фронта и на Африканском континенте. При этом место, отмеченное на опубликованном вместе с заявлением фото, оставляет возможность для неверной интерпретации озвученной ими информации о Грузии.
Мы активно пытаемся выяснить, что послужило причиной распространения материалов, отличающихся от их собственных заявлений, что позволило конкретным группам вести в Грузии ложную и антигосударственную кампанию», — говорится в заявлении Службы государственной безопасности Грузии.
Вчера Военная разведка Украины (ГУР) обнаружила терминалы связи Вооружённых сил Российской Федерации на территории, подконтрольной Украине, Грузии и Африке. «Мы приняли решение получить информацию о планах российских оккупантов с указанных терминалов, раскрыть их местонахождение и уничтожить», — говорится в заявлении ГУР.
Украинская военная разведка публикует карту, на которой большинство терминалов оккупантов находится на территории, подконтрольной Киеву. Однако один терминал отмечен на территории Грузии, а два — в Африке.
|
|
|
