В Кобулети полиция задержала двух человек за хранение особо крупной партии наркотиков
01.12.2025 16:05
Полиция Кобулети задержала двух лиц — 36-летнего Б.В. (1989 года рождения) и 45-летнего З.Б. (1980 года рождения) по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в особо крупном размере.
Как сообщает районное управление Кобулети Департамента полиции Аджарии МВД Грузии, оба задержанных ранее были судимы.
По данным МВД, при личном досмотре сотрудники правоохранительных органов изъяли в качестве вещественного доказательства наркотическое средство «метадон» в особо крупном размере. На основании собранных материалов оба лица задержаны в статусе обвиняемых.
Следствие ведется по статье 260 Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере и наказывается лишением свободы на срок до 20 лет или пожизненно.
