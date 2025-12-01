СГБ Грузии начало расследование распространенной ВВС информации о возможной химатаке против населения

«В Службе государственной безопасности начато расследование в связи с распространённой BBC в публичном пространстве информацией о преступлении», — говорится в заявлении СГБ.



Как отмечается в заявлении СГБ, целью расследования является детальное установление того, на какой информации основывались интервью людей, использованных BBC в качестве источника, насколько достоверны озвученные ими сведения и насколько релевантной может быть эта информация.



«На сегодняшний день мы можем считать установленным лишь следующее: с одной стороны, опубликованный материал содержит признаки преступления, которое, в случае подтверждения, направлено против жизни и здоровья граждан, существенно нарушает их и общественные законные интересы; а с другой стороны — наоборот, содержит признаки преступления, грубо наносящего ущерб национальным интересам Грузии, её международному имиджу и репутации, направленного против интересов государства. Соответственно, расследование начато по статье 333 Уголовного кодекса — превышение служебных полномочий, и по статье 319 — оказание помощи иностранной организации во враждебной деятельности. Следствие будет работать по всем направлениям, а общественность периодически будет получать подробную, исчерпывающую информацию о результатах», — говорится в заявлении СГБ.



ВВС опубликовала материал под заголовком: «Согласно доказательствам BBC, против грузинских демонстрантов применили химическое вещество времён Первой мировой войны». В частности, BBC говорит о «химическом оружии времён Первой мировой войны». В качестве источников медиа называют педиатра Константина Чахунашвили, бывшего главу Департамента по специальным поручениям Лашу Шергелашвили, эксперта Кристофера Холштегеса. Среди респондентов также указаны Эка Гигаури и Георгий Бачиашвили. При этом, по сообщению BBC, «власти Грузии назвали результаты расследования абсурдными и заявили, что полиция действовала законно в ответ на незаконные действия жестоких преступников».



Сегодня же партия «Грузинская мечта» распространила заявление, в котором говорится, что она начинает юридическую тяжбу против BBC в международных судах.







