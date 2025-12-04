|
В Грузии объявили в розыск мошенника-автоимпортера, обманувшего 70 человек
04.12.2025 12:07
Прокуратура Грузии объявила в розыск мошенника-автоимпортера, присвоившего почти 5 млн лари своих клиентов.
«Войдя в доверие к гражданам различных стран, обвиняемый обещал приобрести для них автомобили на автоаукционах в США и других странах и доставить их в Грузию. Таким образом, обвиняемый обманным путем получил в общей сложности 4 775 922 лари (около $1,8 млн), принадлежащих 70 потерпевшим», – сообщили в прокуратуре.
В целях легализации незаконных доходов обвиняемый перевел 3 973 414 лари на свой криптовалютный счет, откуда распределил средства по «холодным кошелькам».
В прокуратуре не уточнили, покинул ли мошенник страну или же скрывается в Грузии.
Мужчине предъявили обвинения в «мошенничестве в крупном размере» и «легализации незаконных доходов, сопряженном с получением дохода в особо крупном размере». Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 9 до 12 лет.
