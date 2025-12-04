Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
СГБ нагрянула в батумский нефтетерминал - допрашивается 21 сотрудник


04.12.2025   15:18


В Батумский нефтетерминал вошли сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и Следственной службы Министерства финансов. После их появления была приостановлена часть железнодорожных доставок.

По имеющимся сведениям, значительная часть операций по ж/д перевозкам остановилась поздно вечером 3 декабря, сразу после того, как на территорию терминала одновременно зашли представители СГБ и финансовой полиции.

Сообщается, что на допрос были уведены 21 человек, среди них — руководящие сотрудники нефтетерминала.

Что именно происходит в терминале и чем вызвана проверка — СГБ и Следственная служба официальных комментариев пока не дают. Администрация терминала также не отвечает на запросы.

Один из сотрудников нефтетерминала, пожелавший сохранить анонимность, подтверждает остановку части линий:

«Насколько знаю, вопросы возникли по нескольким резервуарам. Это связано с коммерческой деятельностью… СГБ и финансовая полиция вошли одновременно, был спецназ, и перевозки остановили. Приостановлена работа нескольких линий, но не всего терминала… На допрос увели 21 человека, включая руководителей».


