СГБ нагрянула в батумский нефтетерминал - допрашивается 21 сотрудник

04.12.2025 15:18





В Батумский нефтетерминал вошли сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) и Следственной службы Министерства финансов. После их появления была приостановлена часть железнодорожных доставок.



По имеющимся сведениям, значительная часть операций по ж/д перевозкам остановилась поздно вечером 3 декабря, сразу после того, как на территорию терминала одновременно зашли представители СГБ и финансовой полиции.



Сообщается, что на допрос были уведены 21 человек, среди них — руководящие сотрудники нефтетерминала.



Что именно происходит в терминале и чем вызвана проверка — СГБ и Следственная служба официальных комментариев пока не дают. Администрация терминала также не отвечает на запросы.



Один из сотрудников нефтетерминала, пожелавший сохранить анонимность, подтверждает остановку части линий:



«Насколько знаю, вопросы возникли по нескольким резервуарам. Это связано с коммерческой деятельностью… СГБ и финансовая полиция вошли одновременно, был спецназ, и перевозки остановили. Приостановлена работа нескольких линий, но не всего терминала… На допрос увели 21 человека, включая руководителей».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





