Дарахвелидзе: МВД не приобретало, не использовало и не могло использовать никакого «камита»

04.12.2025 16:35





Ещё раз подтверждаю, и министр также отметил, что МВД не приобретало, не использовало и не могло использовать никакой «камит», поскольку такого у нас в использовании нет. Что касается того, что это было за вещество, ведётся расследование, и общественности будет известно, она увидит, что там не использовалось такое вещество, которое не применяется европейской или американской полицией в подобных случаях, - заявил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе на заседании парламентского комитета по обороне и безопасности.



Так Дарахвелидзе ответил на заявление члена этого комитета от «Гахария для Грузии» Софо Хоргуани, что она и сама находилась на акции в ноябре-декабре 2024 года и до сих пор не знает, какое вещество было примешано в струе воды для разгона протестующих.



Как отметил Дарахвелидзе, акция у здания парламента не была мирной.



Что касается журналистского расследования, подготовленного BBC касательно акций ноября-декабря, то, как отметил Александр Дарахвелидзе, было сделано заявление по данному конкретному вопросу, и он в очередной раз подтверждает, что факты, приведенные в сюжете BBC, являются лишь предположениями журналиста и не основаны на каких-либо конкретных доказательствах.



«Когда происходят массовые беспорядки, тотальные нападения на полицию, попытка государственного переворота, штурм парламента Грузии, 171 полицейский получает ранения, бросают «коктейль Молотова», дождь фейерверков, и люди, и полицейские страдают от «мирных митингующих» на акции, в этом случае полиция не только имеет право, но и обязана применять специальные средства, предусмотренные законом, к которым относятся: водометы, слезоточивый газ, физическая сила и другие средства, перечень которых указан в законе.



Что касается вопроса конкретного вещества, я ещё раз подтверждаю, и министр также отметил, что МВД не приобретало, не использовало и не могло использовать никакой «камит», поскольку такового у нас в пользовании не существует. Что касается того, какое конкретно это было вещество, то мы не будем опережать события, ведётся расследование, и обществу станет известно. В данном случае вы увидите, что там не применялось никаких таких веществ, которые не использует какая-либо европейская или американская полиция в подобных случаях. Повторяю, случаем было то, что видели все, с 28 ноября по 5 декабря 2024 года на проспекте Руставели была не мирная акция, а насилие, штурм, попытка свержения государственной власти, пострадал 171 полицейский. Был обожжён фасад здания парламента и до 60 рабочих комнат. И если это была мирная акция, и если вы участвовали в этой «мирной» акции, для меня это очень удивительно», - сказал Александр Дарахвелидзе.





