МВД уничтожило 926 килограммов наркотиков на более чем 19 млн лари

09.12.2025 12:34





«Постоянно действующая комиссия, созданная на основании приказа министра внутренних дел Грузии, уничтожила беспрецедентное количество наркотических средств — 926 килограммов различных видов, изъятых в разное время в ходе следственных мероприятий по всей стране. Их общая стоимость на «чёрном рынке» превышает 19 миллионов лари.



По сообщению МВД, сотрудники экспертно-криминалистического департамента уничтожили особо крупные партии различных наркотических средств в специальной современной высокотемпературной печи (инсинератор). Среди них: кокаин, героин, метадон, МДМА, альфа-PVP, кетамин, клефедрон, бупренорфин, трамадол, кодеин, диазепам и марихуана, а также различные психотропные вещества и новые психоактивные вещества.



«В соответствии с действующим законодательством, в процессе уничтожения наркотиков, который был проведён по современным экологическим стандартам, вместе с членами постоянно действующей комиссии — сотрудниками Министерства внутренних дел — участвовали представители Генеральной прокуратуры и Министерства труда, здравоохранения и социальной защиты.



Следует отметить, что наркотические средства, изъятые в качестве вещественных доказательств, хранятся в специально оборудованном хранилище, соответствующем международным стандартам, и уничтожаются после вступления в силу судебного приговора по уголовным делам», — говорится в информации МВД.





