Будет создан центр по превенции, выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств

09.12.2025 20:59





С целью превенции, выявления и пресечения незаконной перевозки наркотических средств и психоактивных веществ на таможенной территории Грузии, а также с целью выявления иных преступлений, относящихся к следственному подчинению МВД Грузии, в рамках сотрудничества таможенного органа и МВД Грузии будет создан совместный центр по превенции, выявлению и пресечению незаконного оборота наркотических средств. Указанный центр будет осуществлять таможенный контроль в порядке, установленном совместным приказом министр финансов и министра ВД Грузии.



Это предусматривает пакет законодательных поправок, внесенный в парламент Грузии и рассматриваемый в ускоренном порядке. Инициатором создания совместного центра является МВД Грузии.



»В Грузии автопарк ежегодно увеличивается в среднем на 50-70 тысяч автотранспортных средств. В то же время растет и статистика экспорта и реэкспорта автотранспортных средств. В частности, в 2023 году реэкспорт составил 100 027 единиц, а экспорт - 16 182 единиц. В 2024 году показатель реэкспорта вырос и составил 101 449 единиц, а объем экспорта - 12 517 единиц.



По существующим данным на 2025 год, показатель экспорта вновь вырос и составляет 12 825 единиц, а показатель реэкспорта равен 99 136 единицам.



На фоне указанной статистики в Грузии фиксируется множество случаев незаконной перевозки через таможенную территорию наркотических веществ, их аналогов, прекурсоров, новых психоактивных веществ, психотропных веществ и их аналогов, а также иных преступлений, относящихся к следственному подчинению МВД Грузии, что создает существенную угрозу общественной безопасности и процессу выполнения международных обязательств.



Учитывая существующие вызовы, значительно возросла необходимость усиления таможенного контроля и институциональных возможностей государства с точки зрения борьбы с указанными преступлениями.



Изменения будут содействовать улучшению координации между ведомствами и росту эффективности превенции, выявления и пресечения преступлений, связанных с наркотиками», - говорится в проекте поправок.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





