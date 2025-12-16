Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Делегация Минобороны Грузии находится в Ереване


16.12.2025   15:10


В рамках программы сотрудничества между министерствами обороны Армении и Грузии представители Департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью грузинского оборонного ведомства 15-16 декабря посетили Министерство обороны Армении.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, 16 декабря грузинскую делегацию принял пресс-секретарь министра обороны Армении. На встрече обсуждались вопросы дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества и взаимодействия, а также возможности обмена опытом в области связей с общественностью и повышения осведомленности.

Стороны придали большое значение углублению профессиональных связей и реализации совместных программ.

В рамках визита грузинская делегация также посетила Военную академию им. Вазгена Саргсяна Министерства обороны, осмотрела ее и ознакомилась с учебными программами и аудиториями.


