МВД задержало 49 лиц, связанных с «воровским миром»

Министерство внутренних дел задержало 49 лиц, находящихся в связи с «воровским миром», и заочно привлекло к ответственности 14 лиц, в том числе 5 «воров в законе». Об этом на брифинге сообщил заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



По словам Дарахвелидзе, они обвиняются в «членстве в воровским мире», «участии в воровским собрании», «поддержке деятельности воровского мира», и «обращении к члену воровского мира». Большинство задержанных ранее были осуждены за различные тяжкие и особо тяжкие преступления.



По его словам, сотрудники Министерства ВД осуществили упомянутое полицейское мероприятие на основании решения судьи.



«Доказательства, полученные в результате скрытых следственных действий, проведенных правоохранителями в течение последних нескольких месяцев на основании решения судьи, установили, что обвиняемые были на связи с т.н. «ворами в законе», находящимися за рубежом, выполняли их поручения и активно участвовали в деятельности «воровского мира».



Также установлено, что при участии обвиняемых и спорящих сторон в разное время в Грузии и за рубежом устраивались т.н. воровские разборки, в которых принимали участие и «воры в законе», находящиеся за границей», - сообщил Дарахвелидзе.



По его словам, в результате личных обысков и обысков в жилых домах обвиняемых полиция изъяла в качестве вещественных доказательств компьютерную технику и мобильные телефоны, с помощью которых они связывались друг с другом и с «ворами в законе» за границей. Кроме того, в ходе обысков было изъято огнестрельное оружие.



«Расследование ведется по статьям 223 прима, 223 секунда, 223 терция и 223 кварта Уголовного кодекса, которые предусматривают лишение свободы на срок до 15 лет», - заявил Александр Дарахвелидзе.





