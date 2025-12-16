Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Ален Берсе: Грузия сегодня участвовала в подписании конвенции, это очень положительный элемент


16.12.2025   18:35


Хочу напомнить, что Грузия много лет является членом Совета Европы и сегодня утром участвовала в подписании конвенции. Это очень положительный элемент, в то же время необходим прогресс в нашей совместной работе как с государством-членом Совета Европы, - об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

По словам Берсе, важно, чтобы члены Совета Европы нашли пути для сближения.

«Как вы знаете, как члены Совета Европы, мы в регулярном контакте, и важно найти пути для дальнейшего сближения в вопросах ценностей и обязательств. В отношении фундаментальных элементов, которые делают нас единым континентом, со всеми 46 государствами-членами Совета Европы», - сказал Ален Берсе.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна