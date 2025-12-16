Ален Берсе: Грузия сегодня участвовала в подписании конвенции, это очень положительный элемент

Хочу напомнить, что Грузия много лет является членом Совета Европы и сегодня утром участвовала в подписании конвенции. Это очень положительный элемент, в то же время необходим прогресс в нашей совместной работе как с государством-членом Совета Европы, - об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.



По словам Берсе, важно, чтобы члены Совета Европы нашли пути для сближения.



«Как вы знаете, как члены Совета Европы, мы в регулярном контакте, и важно найти пути для дальнейшего сближения в вопросах ценностей и обязательств. В отношении фундаментальных элементов, которые делают нас единым континентом, со всеми 46 государствами-членами Совета Европы», - сказал Ален Берсе.





