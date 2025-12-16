Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Министр образования отправился в Венгрию с официальным визитом


16.12.2025   18:39


Министр образования, науки и по делам молодёжи Грузии Гиви Миканадзе отправился с официальным визитом в столицу Венгрии — Будапешт.

По информации Министерства образования, в рамках визита Гиви Миканадзе проведёт двусторонние встречи с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером, который курирует сферу общего образования, а также с министром культуры и инноваций Венгрии Балашем Ханко.

Министр также проведёт рабочую встречу с председателем Комитета по культуре Национального собрания Венгрии Ласло Пошаном.

Гиви Миканадзе отправился в Венгрию вместе с делегацией, в состав которой входят первый заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи Грузии Леван Гирсиашвили, руководитель службы внутреннего аудита министерства Георгий Урушадзе, глава департамента международных отношений Николоз Беселия и директор Школы государственного управления им. Зураба Жвания Давид Гиоргадзе.


