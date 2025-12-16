|
Министр образования отправился в Венгрию с официальным визитом
16.12.2025 18:39
Министр образования, науки и по делам молодёжи Грузии Гиви Миканадзе отправился с официальным визитом в столицу Венгрии — Будапешт.
По информации Министерства образования, в рамках визита Гиви Миканадзе проведёт двусторонние встречи с министром внутренних дел Венгрии Шандором Пинтером, который курирует сферу общего образования, а также с министром культуры и инноваций Венгрии Балашем Ханко.
Министр также проведёт рабочую встречу с председателем Комитета по культуре Национального собрания Венгрии Ласло Пошаном.
Гиви Миканадзе отправился в Венгрию вместе с делегацией, в состав которой входят первый заместитель министра образования, науки и по делам молодёжи Грузии Леван Гирсиашвили, руководитель службы внутреннего аудита министерства Георгий Урушадзе, глава департамента международных отношений Николоз Беселия и директор Школы государственного управления им. Зураба Жвания Давид Гиоргадзе.
