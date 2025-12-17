Более 60 ДТП с участием самокатов произошло в Грузии

Данную статистику опубликовало МВД. Она охватывает период с января по сентябрь 2025 года.



За указанный период самокаты фигурировали в 66 ДТП. Ни одно из них не закончился летальным исходом.



Было также зафиксировано 27 случаев с велосипедами, в результате которых погибли два человека. 748 случаев было с мотоциклами, погибли 20 человек.



В МВД отметили, что из-за передвижения самокатов по тротуарам или велодорожкам сложно фиксировать ДТП с их участием.





