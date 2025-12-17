|
|
|
Более 60 ДТП с участием самокатов произошло в Грузии
17.12.2025 15:31
Данную статистику опубликовало МВД. Она охватывает период с января по сентябрь 2025 года.
За указанный период самокаты фигурировали в 66 ДТП. Ни одно из них не закончился летальным исходом.
Было также зафиксировано 27 случаев с велосипедами, в результате которых погибли два человека. 748 случаев было с мотоциклами, погибли 20 человек.
В МВД отметили, что из-за передвижения самокатов по тротуарам или велодорожкам сложно фиксировать ДТП с их участием.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна