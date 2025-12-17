Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Более 60 ДТП с участием самокатов произошло в Грузии


17.12.2025   15:31


Данную статистику опубликовало МВД. Она охватывает период с января по сентябрь 2025 года.

За указанный период самокаты фигурировали в 66 ДТП. Ни одно из них не закончился летальным исходом.

Было также зафиксировано 27 случаев с велосипедами, в результате которых погибли два человека. 748 случаев было с мотоциклами, погибли 20 человек.

В МВД отметили, что из-за передвижения самокатов по тротуарам или велодорожкам сложно фиксировать ДТП с их участием.


