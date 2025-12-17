|
|
|
Замглавы МВД предупредил о вступлении в силу нового закона о собраниях и манифестациях
17.12.2025 18:28
По словам заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, «на вчерашней акции протеста Министерство ВД предупредило демонстрантов и напомнило, что вступил в силу новый закон и о соблюдении требований, отпределенных этим законом».
Он заявил, что полиция будет действовать в соответствии с ведением собрания-манифестации и в случае нарушения требований закона МВД поступит соответствующим образом.
«Если акция планируется и проводится на [автомобильной и пешеходной] дороге, в этом случае должно быть предупреждение. Что касается права перекрывать дорогу, оно предусмотрено законом в случаях, когда не могут проводить протест на прилегающей территории и места недостаточно. Если числа недостаточно, полиция имеет право принять соответствующие меры.
[Вчера] никто задержан не был. Целью предупреждения было, что новый закон вступил в силу и должны соблюдать требования, определенные новым законом.
Полиция будет действовать в соответствии с ведением собрания-манифестации. Если требования закона будут нарушены, мы станем действовать соответствующим образом», заявил Александр Дарахвелидзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна