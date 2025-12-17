Замглавы МВД предупредил о вступлении в силу нового закона о собраниях и манифестациях

17.12.2025 18:28





По словам заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, «на вчерашней акции протеста Министерство ВД предупредило демонстрантов и напомнило, что вступил в силу новый закон и о соблюдении требований, отпределенных этим законом».



Он заявил, что полиция будет действовать в соответствии с ведением собрания-манифестации и в случае нарушения требований закона МВД поступит соответствующим образом.



«Если акция планируется и проводится на [автомобильной и пешеходной] дороге, в этом случае должно быть предупреждение. Что касается права перекрывать дорогу, оно предусмотрено законом в случаях, когда не могут проводить протест на прилегающей территории и места недостаточно. Если числа недостаточно, полиция имеет право принять соответствующие меры.



[Вчера] никто задержан не был. Целью предупреждения было, что новый закон вступил в силу и должны соблюдать требования, определенные новым законом.



Полиция будет действовать в соответствии с ведением собрания-манифестации. Если требования закона будут нарушены, мы станем действовать соответствующим образом», заявил Александр Дарахвелидзе.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





