Экс-генпрокурор Грузии назван организатором заказчиком Левана Джангвеладзе

29.12.2025 11:33





«Доказательства, полученные в результате сотен следственных действий, проведенных сотрудниками Министерства внутренних дел, установили, кто возглавлял организованную группу, совершившую убийство Левана Джангвеладзе по заказу и в своих собственных интересах!» - об этом заявил на брифинге заместитель министра внутренних дел Александр Дарахвелидзе.



«Соответственно, мы можем объявить вышеупомянутое уголовное дело полностью открытым в этом отношении.



На основании полученных нами доказательств Генеральная прокуратура Грузии издала постановление о привлечении к ответственности Отара Романова-Парцхаладзе.



В ходе расследования выяснилось, что группа лиц, сформировавшая преступную группировку, и её лидеры, Отар Романов-Парцхаладзе и его доверенные лица, братья Давид и Георгий Микадзе, со временем вступили в конфликт с Леваном Джангвеладзе по поводу деловой деятельности и, по приказу других лиц, давно конфликтовавших с последним, организовали убийство Левана Джангвеладзе.



Преднамеренное убийство Левана Джангвеладзе было совершено под руководством Отара Романова-Парцхаладзе, как безоговорочного лидера созданной преступной группировки. По его указанию и поручению братья Давид и Георгий Микадзе, в свою очередь, связались со своим другом и доверенным лицом Георгием Джохадзе, которому поручили план убийства.



Для осуществления своего преступного замысла, для совершения запланированного заказного убийства, они разыскали бывшего телохранителя Георгия Джохадзе, Гелу Удзилаури.



Преступная группировка также получила информацию о точном времени и маршруте прибытия Левана Джангвеладзе в Грузию, после чего Гела Удзилаури 14 марта 2025 года на проспекте Чавчавадзе в Тбилиси убил Левана Джангвеладзе по заказу и с целью получения выкупа, ранив из того же оружия его сообщника.



В этом деле был проведен ряд следственно-процессуальных действий, проведены десятки экспертиз, допрошены десятки свидетелей, изъято множество вещественных доказательств, и с учетом специфики расследования аналогичных дел, с соблюдением надлежащих доказательных стандартов, получены неопровержимые доказательства убийства Левана Джангвеладзе как главой преступной группировки, так и членами её группы.

Общественности известно, что Гела Удзилаури, непосредственный исполнитель преступления в данном случае, был арестован вскоре после убийства. 24 октября этого года суд вынес обвинительный приговор и приговорил Удзилаури к пожизненному заключению.



В рамках дела также задержаны Георгий Микадзе, Мамука Багдавадзе, Георгий Качкачашвили, а Давит Микадзе и Георгий Джохадзе находятся в розыске. Арестован и их бывший друг Сандро Цивцивадзе, на имя которого ранее было зарегистрировано орудие убийства Левана Джангвеладзе.



В Тбилисском городском суде проходит основное судебное разбирательство по делу против вышеупомянутых обвиняемых.



Что касается лидера преступной группировки Отара Романова-Парцхаладзе: согласно соответствующему постановлению прокуратуры, он обвиняется в организации умышленного убийства по приказу и в интересах Левана Джангвеладзе, преступлении, предусмотренном статьей 25/109, подпунктом «Н» Уголовного кодекса Грузии, которая предусматривает форму и срок наказания от 16 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



Прокуратура обратится в суд с ходатайством о назначении Отару Романову Парцхаладзе тюремного заключения в качестве превентивной меры в установленный законом срок, а также будет объявлен международный розыск в отношении него».





