Россия лишилась спутниковой группировки, следящей за пусками ядерных ракет

Два из трех спутников проекта «Тундра», которые предназначены для отслеживания пусков баллистических ракет, вышли из строя. Об этом со ссылкой на данные по слежению за объектами на орбите сообщил старший научный сотрудник Института ООН по исследованию проблем разоружения Павел Подвиг.



Спутниковая группировка, которую Россия создавала с 2015 года, чтобы заменить действовавшую с начала 1990-х систему «Око», практически одновременно лишилась двух аппаратов — запущенного в сентябре 2019 года «Космос 2541» и запущенного в ноябре 2022 года «Космос 2563».



Первый совершил последний маневр по коррекции обриты в марте, а второй — в июле, указывает Подвиг. Единственным спутником системы, который не демонстрирует явных признаков поломки, остается «Космос 2552». Он должен был совершить маневр по коррекции обриты в ноябре 2025 года, которого, впрочем, пока зафиксировано не было. Тем не менее, пока слишком рано говорить о его выходе из строя, пишет Подвиг.



Судя по всему, Россия терпит неудачу в попытке отстроить заново впервые созданную еще во времена СССР спутниковую систему раннего предупреждения о ракетном нападении, отмечает эксперт по вопросам космоса Анатолий Зак. Наиболее вероятные причины — санкции и финансовые проблемы космической отрасли, которая неспособна строить новые спутники, пишет Зак.



В прошлом году Россия провела всего 17 космических пусков, что стало минимумом с начала 1960-х годов. По сравнению с 2023 годом число запусков сократилось на два, по сравнению с 2022 годом — на четыре, а по сравнению с 2013 годом — на почти вдвое. В результате с первого места по количеству пусков Россия откатилась на третье, пропустив вперед США и Китай. А по итогам 2025 года Россию впервые догнала Новая Зеландия — с 17 пусками, указывает популяризатор космонавтики Виталий Егоров. От Китая, который провел 90 пусков, Россия отстала в 5 раз, а от США — более чем в 10 раз.



В конце 2023 года занимавший тогда должность главы «Роскосмоса» Юрий Борисов анонсировал амбициозные планы производить и запускать до 250 спутников в год. Его преемник Дмитрий Баканов летом 2025 года пообещал отправить на орбиту более тысячи аппаратов до 2030 года.



Однако в реальности шансов догнать лидеров у России практически нет, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев. На 2025 год у России было 307 спутников на орбите — в 3,2 раза меньше, чем у Китая (990 спутников) и 27 раз меньше, чем у США (8393 спутника).



Отставание слишком больше, без кооперации его не устранить, а попытка наладить космическое сотрудничество с «дружественным» Китаем терпит неудачу, констатирует Моисеев: «Китай не хочет кооперироваться, он будет все сам делать. Да и нечего [России] ему предложить». Чтобы развивать космос, нужны изменения в геополитике, полагает эксперт: «В условиях замкнутости, в условиях идеологии чучхе никаких особых перспектив я не вижу».





